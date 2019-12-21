MAGAZİN

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Tasavvuf düşünürü ve maneviyat sembollerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hz.

Tasavvuf düşünürü ve maneviyat sembollerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hz. vuslatının 746. yılında tarihi Darülaceze’de özel bir etkinlikte anıldı.
Mevlana Celaleddin Rumi Hz. vuslatının 746. yılında Darülaceze’de anıldı. Şair ve sanatçı Kasım Alper Özdemir’in Mevlana şiirlerini yorumladığı programda ney dinletisi, sema gösterisi ve Yazar Uğur Koşar’ın sohbeti ilgi ile izlendi. Etkinlikte Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Amasya Taşova Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Sevran ve iş insanı Abdullah Türköz birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür ettiler. Şiirleriyle misafirleri Konya’daki Şeb-i Arus yolculuğuna çıkartan şiir yorumcusu Kasım Alper Özdemir konuşmasında, "Hz. Mevlâna’yı Göksultan Abdülhamid Han’ın emaneti olan bu güzide kurumda anmak benim için büyük bir onurdur. Kurum Başkanımız Hamza Cebe, Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı ve etkinliğimizin destekçisi Türk güreşinin sevdalısı Abdullah Türköz ile Taşova Dernekler Federasyonu’na ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni nesile Mevlana’yı şiirlerle anlatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Özdemir ayrıca bütün misafirlerden Doğu Türkistan Uygur Türkleri için dua istedi.
Program sonunda katılımcılara teşekkür eden Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ise, "Uzun bir zaman sonrasında manevi bir programa imza atan bu ekibe canı gönülden teşekkür ediyor, Mevlana gibi maneviyat sembolü olmuş bütün gönül sultanlarımızı da rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da şaşırtan olay: Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyorDiyarbakır'da şaşırtan olay: Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor
Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtıKadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı
Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyorBeyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

Asırlık kilim motifleri aksesuarlarda yaşatılacak

Asırlık kilim motifleri aksesuarlarda yaşatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.