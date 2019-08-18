HABER

Darülaceze'de Uluslararası Arap Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:43 | Son Güncelleme

Türkiye Arap Sanatları Derneği, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Arap Sanat Festivali 20 Ağustos'ta sona erecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Arap Sanat Festivali İstanbul'da başladı.

Türkiye Arap Sanatları Derneği, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen ve Darülaceze'nin ev sahipliğini yaptığı festival, 19 ülkeden 80 ressamın katıldığı "Hayatın Düzenli Yüzü" sergisiyle kapılarını açtı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle uluslararası bir sanatsal programın burada gerçekleşmesi bizim memnuniyetle karşıladığımız bir şey. Farklı ülkelerden, gönül coğrafyamızdan insanların gelip Darülaceze'yi görmesi, burada bir program icra etmeleri memnuniyet verici." dedi.

Bu tür programlara her zaman açık olduklarını ifade eden Cebeci, "Darülaceze sadece Türkiye'nin ve Müslümanların bir değeri değil. Bütün insanlığın ortak değeri. Burada hem cami hem kilise hem de havra var. Bugün millet olarak dünyanın neresinden olursa olsun gelen mağdur ve mazlumlara kucak açıyoruz. Medeniyet lafla olmuyor, icraatle oluyor." diye konuştu.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan da "Hedefimiz Arap sanatçılarla Türk sanatçıları bir araya getirmek. Festivale yurt dışından 100 kadar Arap sanatçı geliyor. Buradan da 50 kişi var." dedi.

Tiyatro, sergi, seminer ve konser gibi bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak programda, katılımcılar gündüz İstanbul'u gezecek, akşam ise festival kapsamındaki etkinliklere katılacak.

Festival sanatçılarına her günün sonunda plaket ve ödül takdimi yapılacak.

Uluslararası Arap Sanat Festivali, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandıDiyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı
Muğla Valisi Civelek'in acılı günü Muğla Valisi Civelek'in acılı günü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Derneği Arap Topluluğu Birliği Darülaceze sergi Türkiye Arap Sanatları Derneği Uluslararası Arap Sanat Festivali

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.