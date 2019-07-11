Darülaceze'den açıklama

İSTANBUL (AA) - Darülaceze Başkanlığı, bir kurum sakininin siyasi görüşleri nedeniyle çıkarıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Sultan 2. Abdülhamit'in yaptırdığı Darülaceze'nin, 125 yıldır din, din, ırk, sınıf, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeden bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere, bakıma muhtaç sokağa terk edilmiş 100 bin insana hiçbir ücret talep etmeden hizmet ettiği bildirildi.

- "Küfür, darp gibi davranışlar sebebiyle çıkışı yapılmak zorunda kalındı"

Darülaceze'nin sadece hasta ve yaşlı bakım evi değil, engelli, yaşlı ve çocukların da bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir yaşam merkezi olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medya hesaplarında ve basında iddia edildiği üzere S.A. siyasi düşüncelerinden dolayı değil, tamamen birlikte yaşadığı arkadaşlarına karşı küfür, isnat ve darp gibi olumsuz davranışları nedeniyle çıkışı yapılmak zorunda kalınmıştır. Bugün itibarıyla kurumumuzda 496 sakin yaşamaktadır. Bu kadar insanın aynı düşüncede ve görüşte olduğunu düşünmek ve iddia etmek mantık dışıdır.