Darülfünun nedir? Ne zaman açıldı?

Geçmişten günümüze üniversitelere baktığımızda eskiden sınırlı sayıda dersle işlenen fen okulları diğer bir adıyla Darülfünun, tarihe meraklı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Darülfünun kelimesi kulağa yabancı gibi gelse de esasında şimdiki İstanbul Üniversitesi’nin adıdır.

Darülfünun nedir?

Özellikle son dönemlerde “Darülfünun nedir?” sorusu sık sık merak edilen konulardan biridir. Bu konu en çok da tarih meraklılarının ilgisini çekmektedir. Darülfünun, (Fen okulu, ilim okulu) Arapça dar ve fünun sözcüklerinden türetilmiş, "üniversite" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda 1900 yılında Avrupa üniversiteleri tarzında kurulan Darülfünun-ı Şahane veya İstanbul Darülfünunu ifade eder. Bu kurum 1933 reformuyla İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür.

Darülfünun Tarihi

Darülfünun tarihi diye şöyle bir baktığımızda birçok aşamayla karşı karşıya gelmekteyiz.

Darülfünun Kurulma Aşamaları

Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese dışında bir yüksekokul açılması fikri ilk defa Sultan Abdülmecid döneminde Meclis-i Muvakkat-i Maarif (Geçici Eğitim Meclisi) tarafından 1845 yılında düzenlenen eğitim programında yer almıştır. Meclis-i Vala tarafından onaylanan raporlarla sıbyan ve rüştiye okullarının üstünde bir “darülfünun” kurulacaktı.

Meclis-i Maarif, Darülfünun için Sultanahmet ile Ayasofya arasına üç katlı bir bina inşa ettirdi. Binanın yapılışı, Ayasofya'nın restorasyonunu gerçekleştiren mimar Gaspare Fossati'ye verildi. Fakat 18 senede (1845-1863) tamamlandı. Çünkü Kırım Savaşı'nın başlaması üzerine henüz tamamlanmamış bina, askeri hastane olarak kullanıma başlatılmıştı.

Darülfünunun inşaatı hızla ilerlerken ders kitapları seçildi ve hazırlanması amacıyla danışma meclisi oluşturuldu. Öğretim üyesi yetiştirmek için ise Avrupa’ya öğrenci gönderildi.