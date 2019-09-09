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Darüşşafaka Cemiyeti eğitim kurumlarını ve rezidanslarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem: - "İleri yaş bakımında örnek teşkil eden Darüşşafaka Rezidansları, bir yandan bağışçılarımızın ileri yaşlarını huzurlu, mutlu, sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirmesini sağlarken diğer yandan da öğrencilerimiz için kaynak oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere 8 yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, eğitim kurumlarını ve rezidanslarını Bodrum'da tanıttı.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, 156 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla anne veya babasını kaybetmiş, maddi olanakları sınırlı öğrencileri, eşitlikçi, akılcı, çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Bireysel ve kurumsal bağışçılarının destekleri sayesinde eğitimle hayatları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, eğitim kurumları ve rezidanslarınının tanıtımı için Bodrum'da toplantı düzenledi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, kurumun 156 yıldır eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazdığını, yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirdiğini ifade etti.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin sadece bağışlarla ayakta duran bir kurum olduğunu ve bu bağış modeli içerisinde Darüşşafaka Rezidansları'nın büyük önem taşıdığını belirten Öktem, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, hatta dünyada bu modeli uygulayan başka bir kurum, kuruluş ya da şahıs bulunmuyor. Buradan yola çıkarak 'Çocuklarımızın başarısında yeriniz hazır.' dedik. Çünkü bugün ileri yaş bakımında örnek teşkil eden Darüşşafaka Rezidansları, bir yandan bağışçılarımızın ileri yaşlarını huzurlu, mutlu, sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirmesini sağlarken diğer yandan da öğrencilerimiz için kaynak oluşturuyor. İstanbul'da Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler; İzmir'de Urla Rezidansımızda yaklaşık 500 saygıdeğer bağışçımız hayatlarının ikinci baharını yaşıyor. 65 yaş ve üstü kişiler, cemiyetimize bir kereye mahsus yaptıkları bağışla, yaşamlarını beş yıldızlı otel konforu sunan rezidanslarımızda sürdürebiliyor."

Programa, Darüşşafaka Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, cemiyet çalışanları, bağışçıları, mezunları ve davetliler katıldı.

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