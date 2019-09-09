Darüşşafaka Cemiyeti eğitim kurumlarını ve rezidanslarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere 8 yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, eğitim kurumlarını ve rezidanslarını Bodrum'da tanıttı.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, 156 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla anne veya babasını kaybetmiş, maddi olanakları sınırlı öğrencileri, eşitlikçi, akılcı, çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Bireysel ve kurumsal bağışçılarının destekleri sayesinde eğitimle hayatları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, eğitim kurumları ve rezidanslarınının tanıtımı için Bodrum'da toplantı düzenledi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, kurumun 156 yıldır eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazdığını, yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirdiğini ifade etti.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin sadece bağışlarla ayakta duran bir kurum olduğunu ve bu bağış modeli içerisinde Darüşşafaka Rezidansları'nın büyük önem taşıdığını belirten Öktem, şunları kaydetti: