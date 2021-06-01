Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı soruları yanıtladı

1863 yılında kurulan ve ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Arpacı, yaptığı açıklamada 158 yıldır 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonundan vazgeçmediklerini söyledi. Darüşşafaka'ya girişler için uygulanan sınav sisteminden bahseden Arpacı, bu yıl ki sınavın 20 Haziran 2021 Pazar günü olacağını hatırlattı. Arpacı, "28 şehirde düzenlenecek olan sınava, Türkiye’nin her ilinden annesi ya da babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğrencilerimiz katılabiliyor. Sınavımıza son başvuru tarihimiz ise 14 Haziran." ifadelerini kullandı. "Suya, elektriğe erişimleri sınırlı bölgelerden gelen öğrencilerimiz, Darüşşafaka ile ABD’ye gidip, okulumuzda geliştirdikleri robotlarıyla Amerika’nın en prestijli ödülüne sahip olabiliyorlar." diyen Apacı, bundan daha büyük bir dururun olmadığını söyledi. Soruları yanıtlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı'nın açıklamaları şöyle; Türkiye’nin eğitimde ilk STK’sı olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin kuruluş hikayesinden ve günümüze kadar uzanan gelişim sürecinden bahseder misiniz?

Ülkemizin, eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim olanağı tanıyarak, 158 yıldır yaşamlara dokunuyor. 1863 yılında beş Osmanlı aydını tarafından, iyilik, karşılıksız verme, paylaşmak gibi kavramlarla temeli atılan bu yuvanın temel misyonu “eğitimde fırsat eşitliği”. 158 yıllık tarihi boyunca birçok zorluğa aklın ve bilimin ışığında tutunan, dönemsel değişimlere güçlenerek uyum sağlayan Darüşşafaka, tarihinde çok sayıda ilke de imza atmış… Kuruluşundan bugüne geçen süre boyunca Darüşşafaka hep gelişmiş, çağa ayak uydurmuş, evrilmiş. 158 yıl boyunca bugüne kadar değişmeyen tek şey ise Darüşşafaka’nın ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları çocuklar için ne gibi olanaklar sağlıyor? Darüşşafakalı olmak bir çocuğun yaşamına neler katıyor, neleri değiştiriyor? Yalnızca akademik anlamda bir destekten mi bahsediyoruz?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı eğitim gören çocuklarımız yalnızca kaliteli bir eğitim sürecinden geçmiyor; aynı zamanda yaşama hazırlanıyor. Bu şefkat yuvasında yetişen her öğrenci, okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın yetenek atölyesi ile yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Aldıkları çok yönlü eğitimler sayesinde, sosyal ve kültürel anlamda tam donanımlı bireyler olarak yarının bilim insanları, eğitimcileri, sanatçıları, doktor ve mühendisleri oluyor. Kısacası Darüşşafaka olarak, bir yandan öğrencilerimize çağın en iyi eğitim olanağını sunarken bir yandan da öğrencilerimizin her türlü ihtiyacıyla ilgilenerek onların aile şefkati ve kardeş sevgisiyle büyümesine olanak sağlayarak sevgi dolu, donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. Geleneksel kuruma geçiş sürecinden bahseder misiniz? Kaç şehirden kaç öğrenciyi kapsıyor sınav? Darüşşafaka’ya girişler her yıl açtığımız bir sınav üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla yine her çocuğumuza fırsat eşitliği sağlayabilmek adına tamamen bilgiye dayalı bir sınav yapmaktan kaçınıp, onların yeteneklerini de ölçümlüyoruz. Sınavımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde türkçe-matematik soruları, ikinci bölümde ise öğrencilerin algılamasını ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek soruları yer alıyor. Burada amaç sadece bilgiyi ölçmek değil, çocuğun genel yetenek alanındaki becerilerini de gözlemlemek. Bilgi eksikliğini okulumuzda kısa sürede eşitlemek zaten mümkün. Çocukta öğrenme becerisi ve potansiyelinin olması bizim için büyük önem taşıyor. Bu sınav çocuklarımız için çok önemli. Türkiye genelinde sınava girme kriterlerine uyan 10 bin civarı çocuğumuz var. Yıl boyu gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarıyla bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da bizlere destekte bulunuyor. Bunun dışında öğretmenler, muhtarlar, aileler, kısacası etrafımızdaki herkes bu sınavın duyurulması konusunda bizim için çok önemli.

Bu yılki sınavımız da 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 10:00’da gerçekleşecek. 28 şehirde düzenlenecek olan sınava, Türkiye’nin her ilinden annesi ya da babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğrencilerimiz katılabiliyor. Sınavımıza son başvuru tarihimiz ise 14 Haziran. Sınavımızda başarılı olan öğrencilerimizin maddi durum kontrollerini gerçekleştiriyor; yönetim kurulu üyelerimizle birlikte onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Ayrıca yatılı okulda öğrenim görme şartlarını uygunluk için sağlık kurulu raporu da istiyoruz. Ayrıca bağlı oldukları ilde sınav imkânı bulunmayan, seyahat etmesi gereken ve bunun için yeterli durumu olmayan çocuklarımıza ve ailelerine ulaşım için gerekli desteği sunuyoruz. Tüm bunların sonunda her yıl yaklaşık 120 yeni öğrenci, bu ‘Şefkat Yuvası’ndan içeri adımlarını atıyor; 5’inci sınıftan lise sona kadar 8 yıl boyunca Darüşşafaka’da tam burslu ve yatılı kolej eğitimi alıyor. "Şeffaflık", "Hesap verebilirlik" ve "Sürdürülebilirlik" ilkelerinizi açıklar mısınız?

Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana, halktan aldığı güç ve destekle yoluna devam ediyor. Faaliyetlerini tamamen aldığı bağışlarla devam ettiriyor. Yani diğer bir ifadeyle, milletimizin destek ve bağışlarını, ülkemizin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunmak için seferber ediyor. Bir sivil toplum kuruluşunun, 158 yıldır, yaşanan onca zorluklara rağmen bugüne kadar dimdik ayakta kalabilmesinin en önemli unsuru, halk nezdinde yaratılan güven. Bugün şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi konular, Darüşşafaka Cemiyeti’nin faaliyetlerini şekillendiren kavramlar. Cemiyet yönetimleri değişse de bu kavramlar her zaman kurumun en büyük önceliği olmuş, olmaya da devam edecek. Hatta Darüşşafaka bunu sadece kendi bünyesinde yapmakla da kalmıyor. Bununla ilgili yaptığı bir girişimle aslında ülkemizde de bir işaret fişeği yakıyor. 2013 yılında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza atarak bağımsız şekilde kendisini kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi tutturuyor. Ve ilk olarak 2013 yılında 8,4 olan notunu bu yıl 9,66'ya yükseltti. Bugün bu anlamda en yüksek nota sahip STK konumunda.