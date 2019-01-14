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Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavına başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının sınavı 26 Mayıs'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2019 yılı sınavına başvurular başladı.

Darüşşafaka'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 ilde düzenlenecek sınavlarda başarılı olan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak sınava, Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

Ayrıca 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

- Son başvuru tarihi 20 Mayıs

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

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başvuru Darüşşafaka sınav

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