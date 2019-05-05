- Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı

Konuşmasına eski yönetim kurulu başkanı Talha Camaş’a teşekkür ederek başlayan Tayfun Öktem, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geleneksel Pilav Günü’nü organize eden Darüşşafakalılar Derneği üyeleri ve Dernek Başkanı Müjde Süme’ye teşekkür ederiz. Bugün bu özel gün için dünyanın değişik yerlerinden, ülkemizin değişik noktalarından bizlerle birlikte olmak için yanımıza gelen bütün Darüşşaafakalılara da yeniden hoş geldiniz, diyelim. Profesyonel hayatım boyunca yüzlerce, binlerce kişiye hitap etme fırsatı buldum fakat şu an heyecandan ayaklarım titriyor. Siz büyüklerime, Darüşşafaka Cemiyeti’nin yönetim kurulu başkanı olarak hitap etmenin onurunu Talha Abi ve Zekeriya Abi anlıyordur. Çok mutluyum, iyi ki varsınız.

Deniz KILINÇ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olarak da bilinen Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda geleneksel Pilav Günü kutlandı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri ve mezunları bugün okulun Maslak’taki Kampüsü’nde düzenlenen Pilav Günü’nde bir araya geldi. Her yaştan öğrenci ve mezunun bulunduğu törenin açılış konuşmalarını Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve Darüşşafakalılar Derneği Başkanı Müjde Süme yaptı.

TOPLUMSAL EMANETİN NÖBETİNİ DEVRALMAK

6 Nisan’daki Genel Kurulumuz ve takip eden süreç içinde başkanlık görevi yönetim kurulumuz tarafından Talha Abi’mden bana devredildi. Bu büyük bir onur, Darüşşafaka’ya başkan olmak demek aslında toplumsal bir emanetin nöbetini devralmak demek. Darüşşafaka’ya başkan olmak demek, hem bu çatının altındaki bine yakın kardeşimin her birinin nitelikli bir eğitim alması için yapılan her bağışın, hem de 156 yıldır ilmek ilmek örülerek oluşturulan itibarımıza zerre toz düşürmemenin verdiği sorumluluğu hissetmek demek. Bu bilinç ve sorumlulukla, Darüşşafakamızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu süreçte özellikle Darüşşafakalılar Derneğimiz ve spor kulübümüzle tek Darüşşafaka şemsiyesi altında markamızı ve itibarımızı korumak için çalışacağız. Yolu bir şekilde Darüşşafaka’dan geçmiş herkesi bu çatı altında toplayacağız. Kısacası seneye hedefimiz bu bahçeye sığmamak olsun.

Bu cemiyetin kapısı sizlere her zaman açık. Küçüklerimizin ve büyüklerimizin gerek eleştirileri gerek destekleri bizim yol göstericimiz, fikirleriniz ve manevi desteğiniz bizim en büyük motivasyonumuz olacak. Bu büyük ve köklü ailenin bir üyesi olmaktan hep gurur duydum, duymaya da devam edeceğim.”

Darüşşafakalılar Derneği Başkanı Müjde Süme de konuşmasında şunları söyledi:

“Sevgili Darüşşafakalılar, Geleneksel Pilav Günü’nde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuruyoruz. Süregelen pilav günlerimiz arasında görevli olarak iştirak ettiğim son pilav günü olduğu için bugün daha heyecanlıyım. Ben ve ekibimin görevimizi bilinçle sürdürmeye devam ediyoruz. Talha Abi’ye emekleri için teşekkür ederken, Tayfun Abimize de görevinde başarılar dileriz. Pilav günümüzün bu yılki tek sponsoru olan 1996 yılı mezunlarına da ayrıca teşekkür ederiz.”

En kıdemli Darüşşafakalı 1942 mezunu Galip Haktanır ve en genç Darüşşafakalı Ahmet Berat Şakır’ın okul kütüğüne yıldönümü plaketi çaktığı törende ayrıca 1969 girişli mezunlara 50’nci yıl sertifikaları verildi.

(Fotoğraflı)

