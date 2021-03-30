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DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

30.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan zayıflamak için farklı yöntemler ve farklı diyetler denemektedir. Bu diyetler kişiden kişiye değişiklik göstermekte ve diyeti seçerken kronik rahatsızlıklar göz önünde bulundurulmalıdır. DASH diyeti, yüksek tansiyon hastaları için tavsiye edilmektedir. DASH diyetinin felsefesinde hipertansiyonu önlemek olduğu için özellikle hipertansiyon sorunu çeken bireylerin zayıflarken bu diyetini uygulaması yerinde olacaktır. Peki DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

Yüksek tansiyon ülkemizde sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır. Dünyada ise bir milyardan fazla kişinin hipertansiyondan şikayetçi olduğu bilinmektedir. Yapılan yanlış diyetler, yüksek tansiyonu arttırmada etkili bir rol oynayabilmektedir. Bu duruma engel olabilmek için farklı ve gerektiğinde kişiye özel beslenme türleri oluşturulmuştur. DASH diyeti, özellikle hipertansiyondan şikayetçi olan bireyler için özel olarak oluşturulmuş bir diyet programıdır.

DASH DİYETİ NEDİR?

Açılımı Hipertansiyonu Önlemek için Diyet Yaklaşımları olan DASH diyeti, yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyonu önlemek ya da tedavi etmek isteyen ve kalp hastalığı riskini azaltmaya çalışan kişiler için önerilen bir diyettir.

DASH diyeti içerisinde meyveler, kepekli tahıllar, yağsız etler ve sebzeler tüketilmektedir. Bu diyet tipinde tuz alımı oldukça azaltıldığı için hipertansiyondan şikayetçi bireylerin rahatlıkla uygulanabileceği düşünülmektedir.

Kısacası, DASH diyeti, yüksek kan basıncını azaltmak için tasarlanmıştır. Sebzeler, yağsız proteinler ve meyveler açısından zengindir ve kırmızı et, tuz, ilave şeker ile yağı yasaklar.

DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

DASH DİYETİNİN FAYDALARI

  • Kan Basıncını Düşürür
  • Kilo Kaybına Yardımcı Olur
  • Kanser Riskini Azaltır
  • Diyabet Riskini Azaltır
  • Metabolik Sendrom Riskini Azaltır
  • Kalp Hastalığı Riskini Azaltır
  • Tansiyonu Düzenler
  • Kan Basıncını Düşürür

DASH DİYETİ NASIL YAPILIR?

Bu diyet içerisinde ağırlıklı olarak meyveler, sebzeler, sağlıklı ve kepekli tahıllar ile düşük yağ oranlı tavuk türleri bulunmaktadır. Diyetin genel beslenme şekli bu besinler üzerine kurulur. DASH diyetinde tahıllar ve yağsız etler de bulunmaktadır ancak diyet biçimi ağırlıklı olarak meyveler ile sebzeler üzerindedir.

Diyet yapılırken şeker, tuz, yağ ve kırmızı et gibi besinlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu sayede tuz miktarının azaltılması ile hipertansiyonun önüne geçilecek ve kan basıncı düşecektir. Diyet süresince gün içerisinde sadece 1 silme çay kaşığını geçmeyecek kadar tuz alınabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
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