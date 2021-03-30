DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

Yüksek tansiyon ülkemizde sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır. Dünyada ise bir milyardan fazla kişinin hipertansiyondan şikayetçi olduğu bilinmektedir. Yapılan yanlış diyetler, yüksek tansiyonu arttırmada etkili bir rol oynayabilmektedir. Bu duruma engel olabilmek için farklı ve gerektiğinde kişiye özel beslenme türleri oluşturulmuştur. DASH diyeti, özellikle hipertansiyondan şikayetçi olan bireyler için özel olarak oluşturulmuş bir diyet programıdır.
Açılımı Hipertansiyonu Önlemek için Diyet Yaklaşımları olan DASH diyeti, yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyonu önlemek ya da tedavi etmek isteyen ve kalp hastalığı riskini azaltmaya çalışan kişiler için önerilen bir diyettir.
DASH diyeti içerisinde meyveler, kepekli tahıllar, yağsız etler ve sebzeler tüketilmektedir. Bu diyet tipinde tuz alımı oldukça azaltıldığı için hipertansiyondan şikayetçi bireylerin rahatlıkla uygulanabileceği düşünülmektedir.
Kısacası, DASH diyeti, yüksek kan basıncını azaltmak için tasarlanmıştır. Sebzeler, yağsız proteinler ve meyveler açısından zengindir ve kırmızı et, tuz, ilave şeker ile yağı yasaklar.
Bu diyet içerisinde ağırlıklı olarak meyveler, sebzeler, sağlıklı ve kepekli tahıllar ile düşük yağ oranlı tavuk türleri bulunmaktadır. Diyetin genel beslenme şekli bu besinler üzerine kurulur. DASH diyetinde tahıllar ve yağsız etler de bulunmaktadır ancak diyet biçimi ağırlıklı olarak meyveler ile sebzeler üzerindedir.
Diyet yapılırken şeker, tuz, yağ ve kırmızı et gibi besinlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu sayede tuz miktarının azaltılması ile hipertansiyonun önüne geçilecek ve kan basıncı düşecektir. Diyet süresince gün içerisinde sadece 1 silme çay kaşığını geçmeyecek kadar tuz alınabilmektedir.
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