DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

Yüksek tansiyon ülkemizde sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır. Dünyada ise bir milyardan fazla kişinin hipertansiyondan şikayetçi olduğu bilinmektedir. Yapılan yanlış diyetler, yüksek tansiyonu arttırmada etkili bir rol oynayabilmektedir. Bu duruma engel olabilmek için farklı ve gerektiğinde kişiye özel beslenme türleri oluşturulmuştur. DASH diyeti, özellikle hipertansiyondan şikayetçi olan bireyler için özel olarak oluşturulmuş bir diyet programıdır.

DASH DİYETİ NEDİR?

Açılımı Hipertansiyonu Önlemek için Diyet Yaklaşımları olan DASH diyeti, yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyonu önlemek ya da tedavi etmek isteyen ve kalp hastalığı riskini azaltmaya çalışan kişiler için önerilen bir diyettir.

DASH diyeti içerisinde meyveler, kepekli tahıllar, yağsız etler ve sebzeler tüketilmektedir. Bu diyet tipinde tuz alımı oldukça azaltıldığı için hipertansiyondan şikayetçi bireylerin rahatlıkla uygulanabileceği düşünülmektedir.

Kısacası, DASH diyeti, yüksek kan basıncını azaltmak için tasarlanmıştır. Sebzeler, yağsız proteinler ve meyveler açısından zengindir ve kırmızı et, tuz, ilave şeker ile yağı yasaklar.