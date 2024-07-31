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  4. DASK ödemesi dahil... Yüz binlerce lirayı o hesaba gönderdi! Gerçeği anladığında büyük şok yaşadı

DASK ödemesi dahil... Yüz binlerce lirayı o hesaba gönderdi! Gerçeği anladığında büyük şok yaşadı

31.07.2024 15:11
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Malatya’da, depremzede bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 370 bin TL’sini kaptırdı. Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı adamın gittiği bankada depremlerde yıkılan evi için DASK tarafından yapılan 180 bin TL'lik ödemenin parasıyla birlikte toplamda 370 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına havale ettiği öğrenildi. Dolandırıldığını sonradan anlayan yaşlı adam büyük şok yaşarken polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

DASK ödemesi dahil... Yüz binlerce lirayı o hesaba gönderdi! Gerçeği anladığında büyük şok yaşadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşları ile bir dernekte çay içerek sohbet eden 76 yaşındaki Mehmet Kuzucu’yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Kuzucu’ya kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kuzucu’nun bir süre önce kimliğini kayıp ettiğini belirtmesi üzere banka hesaplarının ele geçirildiğini ileri süren dolandırıcılar bankadaki mevduatlarını kendisine gönderilecek hesaba havale etmesini istedi.

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370 BİN TL'Yİ DOLANDIRICILARIN HESABINA GÖNDERDİ

Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı adam gittiği bankada depremlerde yıkılan evi için DASK tarafından yapılan 180 bin TL ile birlikte toplam da 370 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına havale etti.

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Daha sonra dolandırıldığını fark eden Kuzucu polis merkezine giderek şikayetti olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayın hala şokunu yaşayan Kuzucu, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarak dikkatli olunmasını istedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Malatya
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