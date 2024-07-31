DASK ödemesi dahil... Yüz binlerce lirayı o hesaba gönderdi! Gerçeği anladığında büyük şok yaşadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşları ile bir dernekte çay içerek sohbet eden 76 yaşındaki Mehmet Kuzucu’yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Kuzucu’ya kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kuzucu’nun bir süre önce kimliğini kayıp ettiğini belirtmesi üzere banka hesaplarının ele geçirildiğini ileri süren dolandırıcılar bankadaki mevduatlarını kendisine gönderilecek hesaba havale etmesini istedi.

370 BİN TL'Yİ DOLANDIRICILARIN HESABINA GÖNDERDİ

Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı adam gittiği bankada depremlerde yıkılan evi için DASK tarafından yapılan 180 bin TL ile birlikte toplam da 370 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına havale etti.

Daha sonra dolandırıldığını fark eden Kuzucu polis merkezine giderek şikayetti olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın hala şokunu yaşayan Kuzucu, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarak dikkatli olunmasını istedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır