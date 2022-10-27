Datça açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Dalaman ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.



