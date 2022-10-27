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Datça açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.10.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Datça açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

AA-20221026-29261594-29261592-MUGLA_ACIKLARINDA_35_DUZENSIZ_GOCMEN_KURTARILDI

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Dalaman ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Datça sahil güvenlik

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