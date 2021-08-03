Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü. (AA)



