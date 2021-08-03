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  4. Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

03.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında gündüz saatlerinde 5 büyüklüğünde ve akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son Dakika: Datça'da 4.1 büyüklüğünde depremSon Dakika: Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü. (AA)

Son Dakika: Datça açıklarında 5 büyüklüğünde depremSon Dakika: Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Muğla
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