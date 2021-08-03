Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, sars\u0131nt\u0131, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fti.\n\n Son Dakika: Dat\u00e7a'da 4.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem\n \nDepremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fcn Dat\u00e7a'ya uzakl\u0131\u011f\u0131 51,98 kilometre olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. (AA)\n\n Son Dakika: Dat\u00e7a a\u00e7\u0131klar\u0131nda 5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem\n
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