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Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

07.08.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldi.

Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 04.39'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldiğini duyurdu. Denizde Datça'ya 37.68 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, ilçe merkezi ile çevresinde hissedildi. Yerin 16.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 7.2 kilometre olarak kaydetti.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.01, 22.57 ve 23.42'de üç deprem daha meydana gelmişti. Depremlerin büyüklüğü ise 4, 4.2 ve 4.4 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla
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