Datça Belediye Başkanı: İstanbul seçimi iptali, başkanlık heyecanımı azalttı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, belediye meclisinin mayıs ayı olağan toplantısının açılışındaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, YSK tarafından iptal edilmesini kınadığını söyledi. Uçar, "İstanbul seçimlerinin iptal olması, bendeki belediye başkanlığı yapma heyecanını azalttı" dedi.

Datça Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dün akşam gerçekleştirildi. 10'u CHP, 3'ü AK Parti, 2'si de MHP'li üyeden oluşan belediye meclisine başkanlık edip, açılış konuşmasını yapan Başkan Uçar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine değindi. "Sinirli değilim; ama çok da mutlu değilim" diyerek, konuşmasına başlayan Uçar, "İstanbul seçimlerinin iptal olması, bendeki belediye başkanlığı yapma heyecanını azalttı. Bunu burada meclisin ve basının huzurunda ifade etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, sandık kurullarında oluşan usulsüzlüklerden dolayı iptal edilmesini meclisimizin huzurunda kınıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal gerekçesinin inandırıcılıktan uzak olduğunu savunan Başkan Uçar, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlarım, sandık kurularındaki usulsüzlüklerden dolayı eğer seçim iptal oluyorsa sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değil diğer seçimlerin de iptal olması gerekir. Çünkü o sandıkların içinde 4 tane oy pusulası vardı. Eğer usulsüzlük varsa o koymuş olduğumuz 4 tane oy pusulasının da usulsüzlük olarak iptal edilmesi gerekir. Biz sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için o zarflara oy koymadık. İlçe belediyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar için de oy kullandık. Onlar için kullanmış olduğumuz oy pusulaları içerisinde büyükşehir için usulsüzlük oluyor da diğerleri için olmuyor mu? Seçimlerin iptali için bir gerekçe olmalı ama o gerekçe herkes tarafından kabul edilir olmalı."

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