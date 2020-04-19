Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.

"AFFINIZI İSTİRHAM EDİYORUZ"

Belediye daha sonra "İyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" mesajını paylaştı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York’ta yaşıyordu.



