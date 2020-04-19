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  4. Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 19671-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.

"AFFINIZI İSTİRHAM EDİYORUZ"

Belediye daha sonra "İyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" mesajını paylaştı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York’ta yaşıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Datça Belediyesi Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love koronavirüs

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