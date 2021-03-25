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Datça Belediyesi'nin NFT formatındaki Sevgililer Günü tweet'i satıldı

25.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı tweet'ini, satışa çıkartmıştı. Tweet, 24 saatin sonunda açık arttırmayla 6 bin dolara satıldı.

Datça Belediyesi'nin NFT formatındaki Sevgililer Günü tweet'i satıldı

Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Twitter'dan paylaştığı 'Sevdiklerinizle birlikte Datça baharı kadar güzel zamanlar dileriz' yazılı çiçek açmış badem ağaçlarının yer aldığı, 'blockchain' teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweet'ini, açık artırmayla satışa çıkarmıştı.

BELEDİYENİN NFT ESERİ 6 BİN DOLARA ALICI BULDU

Belediyenin, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 24 saat sürdü. Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Firma, parayı, Datça Belediyesi hesabına yatırdı.

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İHTİYAÇ SAHİBİ KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK

Datça Belediyesi Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Osman Akın, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi. Dünyada daha önce özel şahıslar ve firmalar tarafından benzer satışların gerçekleştirildiğini belirten Akın, "Ancak, dünyada bir resmi kurum olarak tweet'ini satan ilk kurum Datça Belediyesi oldu" dedi.

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NFT uygulaması, internet ortamında yer alan dijital eserlerin işaretlenerek tek bir hak sahibi olunmasını amaçlıyor.

Paranın 90 kız öğrenci arasında bölüştürüleceği kaydedildi.

(DHA)

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Sevgililer Günü
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