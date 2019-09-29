Datça Bit Pazarı'nda zamana yolculuk yapılıyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, her ayın son pazar günü kurulan bit pazarı, çocukluk ve gençlik yıllarında kullandıkları eşyalarla yeniden karşılaşıp anılarını tazelemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Datça Belediyesi'ne ait kapalı pazar yerinde kurulan bit pazarı, artık unutulmaya yüz tutan bir dönemin vazgeçilmez eşyaları ile dolup taşıyor. Datça Bit Pazarı'nda, bir neslin hiç görmeden büyüdüğü gaz lambaları, kömürlü ütüler, gramofon ve lambalı radyoların yanı sıra 1840 yılına ait Osmanlı tüfekleri, yağlı boyla tablolar ve hatta 2'nci Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin kullandığı miğferler bile bulunuyor. Sadece nostaljik eşyalar değil, bit pazarının olmazsa olmazları arasında yer alan, her türlü ev eşyası ve kıyafetler uygun fiyatla el değiştiriyor.

'BİT PAZARLARI GELİŞEN TEKNOLOJİNİN GÖSTERGESİ'

Datça'da 3 yıldır kurulan bit pazarının müdavimlerinden olan İstanbul Feriköy Antika Pazarı'nın kurucusu Tamer Algan (73), "Bit pazarları, orta yaş üstü insanların anılarını tazelerken, yeni nesle geçmişte ne tür eşyaların kullanıldığını göstermesi bakımından büyük önem taşıyor" dedi.