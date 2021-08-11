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Datça'da 3.5 büyüklüğünde deprem

11.08.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan paylaşılan bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Datça'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 23.14'te 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

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Muğla'nın Datça ilçesinde 40.27 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği ise 7.25 km olarak kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Muğla
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