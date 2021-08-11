Datça'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 23.14'te 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 40.27 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği ise 7.25 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Ege Denizi, 40.27 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 10.08.2021, 23:14:18 TSİ
Enlem : 36.3898 N
Boylam : 27.1011 E
Derinlik : 7.25 km
Detay : https://t.co/bjHtVVme9k@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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