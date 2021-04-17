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Son Dakika: Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem

17.04.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Son Dakika: Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

(AA)

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