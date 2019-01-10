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Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre merkez üssü Datça olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

AFAD'ın verilerine göre Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24’te Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.

İKİNCİ DEPREM 21.35'TE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

kandilli


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Son Depremler Datça deprem

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