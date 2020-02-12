Datça'da balıkçıların serüven gibi orkinos avı

Datça’da yaşayan amatör balıkçılar Yaver Eren (33) ve Sıtkı Tuğcu (50), sık sık yaptıkları gibi dün saat 12.00 sıralarında lastik botlarıyla Karaköy Limanı’ndan denize açıldı. Hiç balık yakalayamayan ve dönüş hazırlıklarına başlayan balıkçıların ağına saat 16.00’da büyük bir balık takıldı.

Tüm çabalarına rağmen balığı bota çekemeyen balıkçılar, balıkla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan’ın Kos Adası’na yönelen balık, daha sonra peşine taktığı botla birlikte Bodrum’a doğru ilerlemeye bağladı. 5 saatin sonunda yorgun düşen Eren ve Tuğcu, Datça’daki balıkçı arkadaşlarından yardım istedi.

1 saat sonra bölgeye ulaşan balıkçılar Celal İşçi ve Emrah Ermiş’in de 2 saat süren yardımıyla gece saat 00.00’da balığın sürükleyişi durdurdu. Yarım saat uğraşarak balığı tekneye çıkarabilen balıkçılar, karşılarında 200 kiloluk dev bir orkinos görünce büyük sevinç yaşadı. Balığın peşinde yaklaşık 100 kilometre denizde sürüklenen Yaver Eren ve Sıtkı Tuğcu, bereketli avlarıyla birlikte gece 02.00 gibi Datça’ya geri döndü.