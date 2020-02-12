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Datça'da balıkçıların serüven gibi orkinos avı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde, balıktan elleri boş dönmek üzere olan iki amatör balıkçı, oltaya takılan orkinosla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan’ın Kos Adası sonra ise Bodrum’a kadar sürüklenen balık tutkunları, gelen profesyonel yardımın ardından 8 saat sonra 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu.

Datça'da balıkçıların serüven gibi orkinos avı

Datça’da yaşayan amatör balıkçılar Yaver Eren (33) ve Sıtkı Tuğcu (50), sık sık yaptıkları gibi dün saat 12.00 sıralarında lastik botlarıyla Karaköy Limanı’ndan denize açıldı. Hiç balık yakalayamayan ve dönüş hazırlıklarına başlayan balıkçıların ağına saat 16.00’da büyük bir balık takıldı.

Tüm çabalarına rağmen balığı bota çekemeyen balıkçılar, balıkla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan’ın Kos Adası’na yönelen balık, daha sonra peşine taktığı botla birlikte Bodrum’a doğru ilerlemeye bağladı. 5 saatin sonunda yorgun düşen Eren ve Tuğcu, Datça’daki balıkçı arkadaşlarından yardım istedi.

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1 saat sonra bölgeye ulaşan balıkçılar Celal İşçi ve Emrah Ermiş’in de 2 saat süren yardımıyla gece saat 00.00’da balığın sürükleyişi durdurdu. Yarım saat uğraşarak balığı tekneye çıkarabilen balıkçılar, karşılarında 200 kiloluk dev bir orkinos görünce büyük sevinç yaşadı. Balığın peşinde yaklaşık 100 kilometre denizde sürüklenen Yaver Eren ve Sıtkı Tuğcu, bereketli avlarıyla birlikte gece 02.00 gibi Datça’ya geri döndü.

Keyif aldığı için amatör olarak balıkçılık yaptığını ifade eden Sıtkı Tuğcu, dün denize açıldıklarında havanın kötü olması nedeniyle hiç ümidinin olmadığını söyledi. Rahatsız olduğu için oltayı attıktan sonra uyuya kaldığını belitten Tuğcu, “Uyurken bir anda oltanın sesiyle uyandım. 6 saat ben uğraştım, 2 saat Celal uğraştı. 8 saat sonunda hep birlikte balığı alabildik” dedi.
Datça’dan saat 14.00’de açıldıklarını kaydeden Yaver Eren de, “Yanımıza aldığımız 6 kilo yemden sadece sonuncusu kalmıştı. Sıtkı Abi uyuyordu ve ben de dönüş için hazırlıkları yapıyordum. Tam oltayı çekecekken bir anda balık asılmaya başladı. Karaköy fenerinden çıktık önce bir Kos yaptırdı sonra da Bodrum. En sonunda 00.30’da balığı aldık. 8-8,5 saat bizi uğraştırdı ama sonunda onu almayı başardık” diye konuştu.

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KÖPEK BALIĞI SANDILAR

İki amatör balıkçının yardım talebi üzerine denize açılan balıkçı Celal İşçi ise, yaşananları şöyle anlattı:

“5 saat uğraşmalarına rağmen balığı alamadıklarını söylediler. Yardıma gittim, 2-3 saatte biz uğraştık. Sonunda balığı alabildim. Önce köpek balığı olduğunu zannettim, orkinos olduğunu görünce çok sevindik. Çok güzel bir balık”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Orkinos Kos Adası Datça Muğla

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