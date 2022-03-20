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Datça'da deniz çekilince 2 bin yıllık limanın kalıntıları gün yüzüne çıktı!

20.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidosluların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Burgaz Ören Yeri'nde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları, deniz çekilince ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası çok şaşırtıcı bir görüntü oluştu.

Datça'da deniz çekilince 2 bin yıllık limanın kalıntıları gün yüzüne çıktı!

Datça'da deniz çekilince 2 bin yıllık limanın kalıntıları göründü. İlçede bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı.

NEREDEYSE BÜTÜNÜYLE GÖRÜNDÜ

Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle göründü. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu.

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"HER ZAMAN BALIK TUTTUĞUM YERDE DENİZ SUYU YOKTU"

Suların çekildiği bölgeye balık tutmak için geldiğini ancak denizin çekildiğini görünce şaşkınlık yaşadığını dile getiren Necati Özacar (34), "Burgaz mevkisinde zaman zaman sahilde balık tutuyorum. Yaz aylarında ise denize girip yüzüyorum. Kıyıdan balık tutmak için geldim. Her zaman balık tuttuğum yerde deniz suyu yoktu. Sular, 30-35 metre kadar açığa çekilmiş. Antik kentin duvarları açığa çıkmış. Şaraphane ve yağhanenin depolama alanları orta yerde duruyor. Çok şaşırtıcı bir görüntü oluşmuş.

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Normalde şu an durduğumuz yere kadar deniz suyu oluyordu hatta ıslak kumlardan da belli oluyor. Denizin suyu çekilince adacıklar oluştu" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça
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