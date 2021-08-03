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Datça'da deprem mi oldu? Datça'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

03.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça Muğla'da meydana gelen depremin ardından depremin detaylarına ilişkin araştırma yapılıyor. AFAD, Datça Muğla'da deprem olduğu bilgisini sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Datça'da deprem mi oldu? Datça'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Bunun ardından depremin büyüklüğü, saati ve derinliği merak konusu oldu. Muğla Datça'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Datça Muğla'da 5.0 büyüklüğünde ve 7.61 km derinliğinde deprem oldu. Söz konusu deprem 15.38 sıralarında meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, iki gün önce 12 saat içinde 131 deprem oldu. Bu depremlerin en büyüğünün 5.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.


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deprem Muğla

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