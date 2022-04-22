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  4. Datça'da korkunç cinayet! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı

Datça'da korkunç cinayet! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı

22.04.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesi Akçabük Koyu’nda vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın bıçaklandıktan sonra denize atıldığı ortaya çıktı.

Datça'da korkunç cinayet! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı

Edinilen bilgiye göre, Datça Palamutbükü Sahili Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir kişinin cansız şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

DATÇA'DA AŞÇILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler denizin içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Datça’da aşçılık yapan Fırat Koç (36) isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

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BIÇAKLANDIKTAN SONRA DENİZE ATILDI

Ekipler yaptıkları çalışmada Koç’un dün gece saatlerinde Ö.Ş.(35) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklandıktan sonra denize atıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri Koç’u bıçaklayan şüpheli Ö.Ş.yi bulmak için çalışma başlattı. Olay sonrası Ö.Ş. nin Datça’dan ayrılarak Konya’ya gittiği tespit edildi. Ö.Ş. yapılan operasyonla Konya’da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Datça
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