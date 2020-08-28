Datça'da otomobili ile kafeteryaya girdi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 03.00 sıralarında yaşandı. İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne giden N.A.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki beton dubaları parçalayıp, kafeteryaya girdi. Kafeteryadaki bir masada oturan Selin Çakır (27), eşi Mehmet Çakır (35) ile çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile akrabaları Enes Balı yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Yaralılar ambulaslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Selin Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp olay yerinden kaçan N.A.B., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sürücü N.A.B.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. N.A.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Selin Çakır ve ailesinin Almanya'da yaşadığı, tatil için Kütahya'ya oradan da Marmaris'e geldiği, Datça'ya ise günübirlik gezi için geçtikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

