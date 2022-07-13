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Datça'daki orman yangını, sigara izmaritinden çıkmış

13.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 2,5 dönümlük alan kül oldu, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

Datça'daki orman yangını, sigara izmaritinden çıkmış

Datça'ya bağlı Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği'nden 6 itfaiye eri ile 3 arazöz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 arazöz ve 13 orman işçisi sevk edildi. 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, 20 dakika içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü.

SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ

2,5 dönümlük alan küle döndü. İlk belirlemelere göre, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. (DHA)

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Datça
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