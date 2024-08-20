Datça’daki orman yangınıyla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre, 18 Ağustos’ta Domuzçukuru mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda 2 yabancı uyruklu vatandaşın yangını çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi aynı gün yakalarken, ikinci şüphelinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ikinci şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.