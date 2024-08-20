HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Datça’daki orman yangınıyla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

Datça’daki orman yangınıyla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

20.08.2024 21:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınını çıkardığı tespit edilen bir şüpheli daha jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, yangınla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

Datça’daki orman yangınıyla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre, 18 Ağustos’ta Domuzçukuru mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

D2

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE KAÇAMADI

Yapılan araştırmalar sonucunda 2 yabancı uyruklu vatandaşın yangını çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi aynı gün yakalarken, ikinci şüphelinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ikinci şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Datça orman yangını
En Çok Okunan Haberler
Kadıköy'de sır cinayet! Genç sanatçı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Kadıköy'de sır cinayet! Genç sanatçı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı

Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı

Eren Erdem'den zehir zemberek sözler! CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Eren Erdem'den zehir zemberek sözler! CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Kızılhan ve saldırgan Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Kızılhan ve saldırgan Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

Belediye başkanına haciz şoku! Makam koltuğu da gitti! Kilim üzerinde poz verip açıkladı: 'Borcu biz yapmadık'

Belediye başkanına haciz şoku! Makam koltuğu da gitti! Kilim üzerinde poz verip açıkladı: 'Borcu biz yapmadık'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.