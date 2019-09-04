'Datça hurması ağaçlarına sahip çıkalım' çağrısı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesindeki endemik bitki türlerinden Datça hurmasının Türkiye'deki varlığını ilk kez 1982'de tespit ederek, dünya literatürüne girmesini sağlayan Prof. Dr. Melih Boydak, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere çağrıda bulunup, fidanların park ve bahçeler ile yol kenarlarına dikilmesini istedi. Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) Başkanı Hüseyin Tüzün, ilçe merkezinde bulunan son 3 Datça hurması ağacının ise korunmasını istedi.

Prof. Dr. Melih Boydak, Datça hurmasının dünyada sadece yoğun olarak Datça Yarımadası ile Yunanistan'ın Girit Adası Vai koyunda görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Boydak, hurmanın Datça Yarımadası'ndaki doğal yayılış alanlarının, dik ve sarp vadilerin yer aldığı, yerleşme yerlerinden uzak, hemen hiç uğranmayan veya çok seyrek olarak uğranan yöreler olduğunu söyledi. Boydak, "Datça hurması fevkalâde güzel ve dekoratif görünümlü, park ve bahçelerimizin seçkin yerli bir türü olmaya adayıdır. Datça'nın, Eksera Deresi ve Hurmalıbük bölgesinde bulunan Datça hurması ağaçlarından, ekim- kasım aylarında toplanan tohumlar Gökova Orman Fidanlığı'na gönderiliyor. Burada üretilen Datça hurması fidanları, Muğla'da yayılış bölgesi olan Bodrum, Datça ve Marmaris gibi ilçeler ile Antalya Kumluca ve Kuzey Kıbrıs'a gönderilerek dikimleri yapılıyor. Estetik görüntüsü güzel olduğu için yol kenarı ağaçlandırmalarında kullanılıyor. Son iki yılda 1000'e yakın Datça hurması toprakla buluşturuldu. Sadece kamu kurumlarının bahçeleri ve belediyelerin parkları değil, isteyen vatandaşlar da Datça Orman İşletme Şefliği'nden sadece üretim masrafı ile satın alıp, bahçelerine dikerek bu türün yayılmasını sağlayabilirler. Ege ve Akdeniz bölgelerinde, kendi türümüz olan Datça hurması ağaçlarını dikmeyi öneriyoruz" diye konuştu.