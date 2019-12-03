Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlanan farkındalık klipleri ilgi gördü.

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak amacıyla hazırlanan, 'Yüreğimizde engeli kaldırıyor, engelinizi anlıyoruz' başlığıyla yayınlanan iki klipten ilkinde; müzik öğretmeni Didem Göksal'ın sözlerini yazdığı, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Talha Koçak'ın (17) çalıp, söylediği 'Yüreğimdeki engeli kaldırıyorum' şarkısı eşliğinde, ilkokul öğrencilerinin down sendromlu arkadaşlarına ziyaretleri anlatılıyor. Klipte, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencisi olan Mustafa Ozan Muratdağı (16), kendisini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarına okulda pasta hazırladığı, daha sonra pastayı Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte yedikleri görülüyor. İkinci klipte ise Datça Atatürk Spor Salonu'nda görme engelliler maçından görüntüler yer alıyor. Klipte, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni görme engelli Maşide Yallım (32) ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur eşi Murat Yallım (34) ile birlikte gözlerini bantlayan çocuklar ve yetişkinlerin, zilli topla futbol oynadığı görüntülere yer veriliyor.

Datça Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, kliplerin 5 günlük çalışma ile hazırlandığını belirterek, "Amacımız, engelli bireyleri anlamak, onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek için empati kurmaktı. Bu farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarını herkes daha iyi anlayabilsin istedik. Engelli bireyleri anlıyoruz, onları seviyoruz" dedi.

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