HABER

Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlanan farkındalık klipleri ilgi gördü.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlanan farkındalık klipleri ilgi gördü.
Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak amacıyla hazırlanan, 'Yüreğimizde engeli kaldırıyor, engelinizi anlıyoruz' başlığıyla yayınlanan iki klipten ilkinde; müzik öğretmeni Didem Göksal'ın sözlerini yazdığı, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Talha Koçak'ın (17) çalıp, söylediği 'Yüreğimdeki engeli kaldırıyorum' şarkısı eşliğinde, ilkokul öğrencilerinin down sendromlu arkadaşlarına ziyaretleri anlatılıyor. Klipte, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencisi olan Mustafa Ozan Muratdağı (16), kendisini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarına okulda pasta hazırladığı, daha sonra pastayı Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte yedikleri görülüyor. İkinci klipte ise Datça Atatürk Spor Salonu'nda görme engelliler maçından görüntüler yer alıyor. Klipte, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni görme engelli Maşide Yallım (32) ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur eşi Murat Yallım (34) ile birlikte gözlerini bantlayan çocuklar ve yetişkinlerin, zilli topla futbol oynadığı görüntülere yer veriliyor.
Datça Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, kliplerin 5 günlük çalışma ile hazırlandığını belirterek, "Amacımız, engelli bireyleri anlamak, onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek için empati kurmaktı. Bu farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarını herkes daha iyi anlayabilsin istedik. Engelli bireyleri anlıyoruz, onları seviyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurduEngelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurdu
Depremde 2 bacağını kaybetti, baba mesleğini sürdürüyorDepremde 2 bacağını kaybetti, baba mesleğini sürdürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Çakar lamba bitti derken, trafikte şimdi de tepe lambası kabusu!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

Lüks sitedeki kedi ölümleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Çekmeköy'de lüks site sakinlerini ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.