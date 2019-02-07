Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan çevreciler ve belediye işçileri tarafından çöplerin arasında 3 caretta caretta bulundu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, yaralı yavru caretta caretta ise kurtarıldı.

Datça ilçesinde etkili olan lodosun ardından, Datça Kirlilik Avcıları’nın çağrısı üzerine, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), Datça Belediyesi ve Datça Kent Konseyi’nin işbirliğinde sahiller, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklardan temizlendi. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken bulanan yavru caretta caretta kurtarıldı, iki caretta carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.

ÇUVALAR DOLUSU ÇÖP TOPLANDI

Kıyı temizliği çalışmaları, denizlerdeki kirliliğinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İlçe merkezinde Hastane Altı Plajı ve Kızlan Altı Plajı'nda çuvallar dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemelerin arasında, naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, plastik şişe kapakları, ayakkabı ve ilaç kutularının çokluğu dikkat çekerken, çöplerin arasında ölmek üzere olan caretta caretta yavrusu ile iki ölü caretta caretta bulundu. DEKAMER'de tedaviye alınan yavru caretta carettanın, 206 gram ağırlığında, 13 santimetre boyunda ve 2 yaşlarında olduğu öğrenildi.