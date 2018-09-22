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Datça sokaklarına isimleri verilen 'barış şairleri' anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü için düzenlenen etkinlikte dünya barışına katkı veren ünlü şairler, isimlerinin verildiği sokaklarda anıldı.

Datça sokaklarına isimleri verilen 'barış şairleri' anıldı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü için düzenlenen etkinlikte dünya barışına katkı veren ünlü şairler, isimlerinin verildiği sokaklarda anıldı.
Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği ve Datça Belediyesi'nin iş birliğinde bugün, 21 Eylül Dünya Barış Günü için bir etkinlik yapıldı. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri, Nazım Hikmet'ten Rus şair Vladimir Mayakovski'ye, Yunan şair Yannis Ritsos'dan, Filistinli Mahmut Derviş'e kadar 15 şairin isimlerini taşıyan sokak tabelaları önünde ve çeşitli dillerde, 'Barış' yazılı bayrak ve flamalar açtı. Topluluk, saygı duruşunda bulunarak, şairlerin şiirlerinden örnekler okudu. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, dünya barışına katkı veren, ürünleri ve hayatları ile bedel ödeyen dünya şairlerinin isimlerinin, Datça'da sokaklara verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Datça'nın bu anlamda dünyaya örnek olmasını dileyen Işıkhan, "Datça'yı bu nedenle çok önemsiyorum. Çünkü dünya barışı için mücadele vermiş şairlerin adlarını sokaklara verdiler. Aralarında kimler yok ki? Bizim dünya şairimiz Nazım Hikmet'ten başlayalım. Onun arkadaşı Rusya'dan Mayakovski'yi sayalım. Shakespare'i sayalım İngiltere'den. Fransa'dan Aragon'u, Suriye'den Nizar Bakkabi'yi, Filistin'den Mahmut Derviş'i, Pakistan'dan Muhammed İkbal'i, Ürdün'den Aisha Kawaci'yi sayalım. 15 dünya şairin adları, barış adına, sevgi ve kardeşlik adına, dayanışma adına bir arada buluşmaları adına Datça'nın sokaklarında yaşatılıyorlar" dedi.
DATÇA SOKAKLARINDAKİ ŞAİR İSİMLERİ
Datça'da 2008 yılında sokaklarda adları verilen şairler şunlar:
"Türkiye'den Nazım Hikmet, Fransa'dan Louis Aragon, Azerbaycan'dan Samed Vurgun, Almanya'dan Ber-Tolt Brecht, Filistin'den Mahmud Derviş, İspanya'dan F. Garcia Lorca, Rusya'dan Mayakovski, Pakistan'dan Muhammed İkbal, Şili'den Neruda, Suriye'den Nizar Kabbani, Lübnan'dan Halil Cibran, Kosova'dan İzzet Sarayliç, İngiltere'den W.Shakespare, Ürdün'den Aisha Kawaci ve Yunanistan'dan Yannis Ritsos."

FOTOĞRAF

Datça sokaklarına isimleri verilen 'barış şairleri' anıldıDatça sokaklarına isimleri verilen 'barış şairleri' anıldıDatça sokaklarına isimleri verilen 'barış şairleri' anıldıDatça sokaklarına isimleri verilen 'barış şairleri' anıldı

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