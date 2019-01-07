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Datça zirvelerine 3 yıl sonra kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinin yüksek kesimlerine, 3 yıl aradan sonra kar yağdı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinin yüksek kesimlerine, 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki, denizden 100 metre yükseklikte yer alan kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi'ne, dün akşam kar yağmaya başladı. İlçenin yüksek kesimlerine son olarak 3 yıl önce yağan kardan haberdar olan vatandaşlar, bölgeye akın etti. Yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığına sahip bölgeye giden vatandaşlar, kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine yaptıkları kardan adamları, şehir merkezine taşıyarak yakınlarına gösterdi. Getirdikleri kar ile işyeri ve evlerinin önüne kardan adam yapanlar da oldu.

İşyerinin önüne kardan adam yapan evli ve 1 çocuk babası marangoz Atilla Öner (47), "Çocuklar görsün diye çuvalla topladığım karı, işyerinin önüne getirip kardan adam yaptım" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Kar (21) ise, "Ağrılıyım. burda kar görünce şaşırdım. Arkadaşlarımla beraber, Mesudiye Mahallesi'ndeki Radar Tepesine gelerek kardan adam yaptık" dedi.

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