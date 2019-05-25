HABER

Datça’da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 23:06 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde, mahalle sakinlerinin baktığı 10 kedi zehirlenerek öldürüldü.

Datça’da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

Muğla’nın Datça ilçesinde, mahalle sakinlerinin baktığı 10 kedi zehirlenerek öldürüldü. Birçoğu hamile ve yeni doğum yapmış olan kedilerin 7 yavrusu da annesiz kaldı.
Datça’nın Karaköy Mahallesi sakinlerinden 54 yaşındaki Fatoş Yedikat, bahçe ve mahalle aralarında komşusunun baktığı kedileri yerde can çekiştiğini fark etti. Hemen komşusunun kapısına giderek durumu anlattı. Komşusu 74 yaşındaki Fetihşah Ekin ile beraber hayvanlardan can çekişen bir kediye ayran içirerek müdahale eden Yedikat, jandarma ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Can çekişen hayvan, veteriner kliniğinde tedavi altına alındığı ancak hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Telef olan 10 kedi ise, Datça Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma neticesinde, Kkdileri kim ya da kimlerin zehirlediğine dair henüz herhangi bir delil bulunamadı. Yapılan ilk tespitte, ölen kedilerin sokak kedisi olduğu, fakat köy halkı ve mahalledeki duyarlı bir vatandaşın aldığı mamalar tarafından beslendiği belirlendi.

“Mübarek Ramazan ayında nasıl verdiniz o zehri”
Kedilere bakan Fetihşah Ekin, yaşadığı üzüntüyü şu ifadelerle anlattı:
’’Yazık günah, şu mübarek Ramazan ayında bunu nasıl yaparsınız, hiç mi Allah korkunuz yok. Hayvanları aç da bırakmıyoruz yardımsever komşumuz mama alıyor bizde veriyoruz. Ne istediniz bu hayvanlardan sabahtan beri kendime gelemedim. Suçlu kimse cezalandırılsın. Ayrıca yetkililerden Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan bu hayvanlar için çözüm bulmalarını yiyecek ve kısırlaştırma yapmalarını istiyoruz. Çok hayvan var, çok üreme oluyor. Yardımsever komşumuz bize mama almasa, biz nasıl bakacağız bu hayvanlara. Her geçen gün çoğalıyor ve sonra bu yüzden zehirliyorlar. Artık hayvan zehirlenmelerini istemiyoruz. Çünkü yüreklerimiz dayanmıyor.’’

Datça’da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

Datça’da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

Datça’da 10 kedi zehirlenerek öldürüldü

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Fazıl Say, Bursa'da sahne aldıFazıl Say, Bursa'da sahne aldı
Termik santralde çıkan yangın korkuttuTermik santralde çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.