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Datça'da 15 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen yakalandı.

Datça'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, saat 08.30 sıralarında AKTUR Tatil Sitesi yakınlarında bir koyda tespit edilen 14'ü Filistin, 1'i Suriye uyruklu toplam 15 kaçak göçmeni yakaladı. 4'ü kadın, 2'si çocuk, 15 kaçak, İlçe Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan kaçakların Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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