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Datça'da 16 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunan adalarına tekneyle geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunan adalarına tekneyle geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 Türk organizatör gözaltına alındı.

Değirmenbükü sahilinde bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle kaçak geçiş yapacağı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, saat 10.00 sıralarında tekneyi, Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na seyir halindeyken tespit etti. Durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Tekneyi kullanan kişinin üstünde can yeleği olduğu, kaçaklarda ise can yeleğinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili karada jandarma ekiplerince yapılan operasyonda da göçmenleri sahile getirdiği tespit edilen 35 AAV 215 plakalı otomobil durduruldu. Araçta bulunan bir Türk, organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Denizde yakalanan kaçak göçmenler kıyıya getirilirken gözaltına alınan 2 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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