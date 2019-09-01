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Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında, Datça'nın Dilburnu mevkisi açıklarında devriye görevi yaparken, lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 23'ü erkek, 8'i kadın, 4'ü çocuk 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerden 14'ünün Filistin, 18'inin Suriye, 2'sinin Yemen ve 1'inin Irak uyruklu olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botuna alınıp, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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