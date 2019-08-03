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Datça'da 42 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki(Simi) Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki(Simi) Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 23.10'da, ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki AKTUR Tatil Sitesi açıklarında, Dil Burnu Mevkisi'nde lastik botta kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 33'ü Mısır, 7'si Filistin, 2'si Suriye uyruklu toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Datça Limanı'na getirildi. Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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