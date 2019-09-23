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Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 48 kaçak göçmen denize açılamadan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 48 kaçak göçmen denize açılamadan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bugün saat 08.30 sıralarında, Datça'nın Kalemlik Burnu mevkisinde devriye görevi yaparken, sahilde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Kendilerini Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na götürecek olan botu beklerken, karşılarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören kaçak göçmenler şaşkına döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı'na getirildi. Kaçak göçmenlerden 40'ının Afganistan, 7'sinin Mısır ve 1'inin ise Cezayir uyruklu olduğu belirlendi.
Sahil Güvenlik ekiplerince sayımları yapılan kaçak göçmenler, kimlik tespit ve yasal işlemleri yapılmak üzere Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasından sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 48 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 48 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 48 kaçak göçmen yakalandı

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