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Datça'da açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında dün gece ve bu sabah durdurulan 2 ayrı lastik botta, 99 kaçak göçmen yakalandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında dün gece ve bu sabah durdurulan 2 ayrı lastik botta, 99 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 21.27'de, Datça sahilinin 1 mil açıklarında, lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 30'u erkek, 13'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 3'ünün Filistin, 49'unun Suriye, 1'inin Irak ve 1'inin de İran uyruklu olduğu belirlendi. Datça kıyısına 2 mil açıklarında, bugün saat 05.18 sıralarında meydana gelen ikinci olayda ise, 45 kaçak göçmen daha lastik botta yakalandı. 20'si erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan toplam 45 kaçak göçmenden 31'inin Suriye, 11'inin Filistin ve 3'ünün Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu eşliğinde Datça Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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Datça'da açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandıDatça'da açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı
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