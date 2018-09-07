Datça'da 'Altın Badem Ödülleri' sahiplerini buldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2'ncisi gerçekleştirilen 'Altın Badem' ödüllerinde, Enerji' şarkısıyla dikkat çeken genç isim Alper Erözer'e 'Yılın umut vadeden sanatçısı' ödülü verildi.

Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'Altın Badem Ödülleri', sahiplerini buldu. Televizyon, sinema, müzik ve iş dünyasından Türkiye'nin en iyilerinin ödüllendirildiği törende, 'Enerji' isimli şarkısıyla bu yıla damgasını vuran 14 yaşındaki Alper Erözer, 'Yılın umut vadeden sanatçısı' ödülünü aldı. Babası Cenk Erözer'in elinden ödülünü alan Alper Erözer, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine ödül getiren 'Enerji' isimli şarkısını, 13-14 yaşlarındaki genç hayranlarıyla birlikte seslendiren Erözer, hareketli tavırlarıyla dikkat çekti. Erözer, sahneden ayrılırken, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, "Datça anlatılmaz yaşanır" diyerek başladığı konuşmasında, ilçenin sanata ve sanatçıya verdiği öneme dikkat çekerek, "Datça'yı, hoşgörü ve sevginin sınırsız olduğu bir cennet olarak ifade edebilirim" dedi.