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Datça'da 'Altın Badem Ödülleri' sahiplerini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2'ncisi gerçekleştirilen 'Altın Badem' ödüllerinde, Enerji' şarkısıyla dikkat çeken genç isim Alper Erözer'e 'Yılın umut vadeden sanatçısı' ödülü verildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2'ncisi gerçekleştirilen 'Altın Badem' ödüllerinde, Enerji' şarkısıyla dikkat çeken genç isim Alper Erözer'e 'Yılın umut vadeden sanatçısı' ödülü verildi.

Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'Altın Badem Ödülleri', sahiplerini buldu. Televizyon, sinema, müzik ve iş dünyasından Türkiye'nin en iyilerinin ödüllendirildiği törende, 'Enerji' isimli şarkısıyla bu yıla damgasını vuran 14 yaşındaki Alper Erözer, 'Yılın umut vadeden sanatçısı' ödülünü aldı. Babası Cenk Erözer'in elinden ödülünü alan Alper Erözer, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine ödül getiren 'Enerji' isimli şarkısını, 13-14 yaşlarındaki genç hayranlarıyla birlikte seslendiren Erözer, hareketli tavırlarıyla dikkat çekti. Erözer, sahneden ayrılırken, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, "Datça anlatılmaz yaşanır" diyerek başladığı konuşmasında, ilçenin sanata ve sanatçıya verdiği öneme dikkat çekerek, "Datça'yı, hoşgörü ve sevginin sınırsız olduğu bir cennet olarak ifade edebilirim" dedi.

Şebnem Schaefer ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı gecede; müzik alanında Ahmet Selçuk İlkan, Arif Susam ve Soner Olgun, televizyon alanında Şahin Irmak ve Bülent Parlak ile manken Gizem Özdilli'ye yaşam boyu başarı ödülleri verildi.

Yılın en iyi tiyatro ödülü, 'Sakın Diyorum Sakın' oyunuyla Ahmet Çevik tiyatrosuna gitti. Yılın komedi filmi 'Oflu Hoca Trakya'da olurken, yılın komedi oyunculuğuna yine aynı filmde rol alan Çetin Altay seçildi.

Türk Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a, yılın fantezi müzik sanatçısı ödülünün verildiği gecede, yılın çıkış yapan sanatçısı ödülünü 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısı ile Veysel Mutlu aldı. Yılın yardımcı erkek dizi oyuncusu ödülü Murat Tavlı ve kadın oyuncusu ödülü İlayda Aydın'a verilirken, yılın drama ve polisiye filmi 'Kızım ve Ben' seçildi. Cemal Hünal bu filmdeki rolü ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Hünal ödülünü, filmde birlikte rol aldığı minik oyuncu Zülal Memişoğlu ile aldı. Yılın rock sanatçısı ödülünün sahibi ise Ali Altay oldu.

Geceye katılamayan, yılın fantezi erkek sanatçısı Alişan ve yılın pop müzik kadın sanatçısı Aleyna Tilki, video görüntü arıcılığıyla hayranlarına teşekkür etti.

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