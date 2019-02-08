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Datça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen  'Badem Çiçeği Festivali' açılış töreni ile başladı.

Datça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Badem Çiçeği Festivali' açılış töreni ile başladı. 10 Şubat'a kadar devam edecek festivalde, çeşitli etkinliklere yer verilecek.
Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen 'Badem Çiçeği Festivali' kasamında Atatürk Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe Datçalılar'ın yanı sıra civardaki il ve ilçelerden de yüzlerce kişi katıldı. Festival kapsamında, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Palamutbükü mevkiisinde kurulan stantlarda, başta bal, badem ve zeytinyağı olmak üzere, Datça'nın yöresel ürünleri satışa sunuldu. Festivalin Datça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ile vatandaşlar katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği marşlar ve Bodrum Bandosu'nun pop, Latin ve Balkan müziği ağırlıklı ezgileriyle, festivale gelenler eğlence dolu saatler yaşadı.
'DATÇA, TÜRKİYE'NİN SEKİZİNCİ BÖLGESİDİR'
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Anadolu'nun birçok yeri şu günlerde kar altında iken Datça'da baharın yaşandığını söyledi. Datça'nın oksijeni bol, havası temiz ve ülkenin yedi coğrafi bölgesi içinde farklı bir konuma sahip olduğunu ifade eden Uçar, "Datça, Türkiye'nin sekizinci bölgesidir. Datça'da aldığınız her nefesin, vücudunuza sağlık ve mutluluk, yediğiniz her lokmanın ise yüreğinizde sevgi oluşturacağını göreceksiniz. Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse, Datça Yarımadası'na gönderirmiş. Biz çok şanslıyız bizi burada yarattı, sizlerde bu şansın içine girdiniz, sizlerde bugün buradasınız" dedi.
'BAHAR, DATÇA'DA BAŞLIYOR'
Datça Kaymakamı Mesut Çoban da konuşmasında, Datça, 8 Şubat'ta badem çiçekleri açan Türkiye'deki tek yerleşim yeri olduğunu söyledi. Kaymakam Çoban, "Ben de sıcak bir memlekettenim, Antalyalıyım ama bizim badem çiçeklerinin açması bu kadar erken olmuyor. Bu iş Datça ile başlıyor. Bahar, Datça'da başlıyor" diye konuştu.
Festival boyunca, ilçe merkezi ve Palamutbükü'nde çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileri ile konserler düzenleneceği festivalde, 'Datça'da bademcilik ve arıcılık', 'Zehirsiz toprak, zehirsiz üretim' konulu söyleşiler yapılacak. Ayrıca, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Datça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladıDatça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladıDatça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladıDatça'da 'Badem Çiçeği Festivali' başladı

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