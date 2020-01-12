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  4. Datça'da baharın müjdecileri anemonlar açtı

Datça'da baharın müjdecileri anemonlar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 07:49 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 1 aydır aralıksız yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla doğa tekrar canlandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 1 aydır aralıksız yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla doğa tekrar canlandı. İlçede baharın müjdecileri anemon çiçeklerinin açtığı görüldü.
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk havanın etkisini gösterdiği günlerde, Datça'da baharın müjdecileri kır laleleri anemonlar açtı. İlçede hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselirken, kırlar pembeden mora, eflatundan beyaza, rengarenk anemonlarla süslendi. Anemonların görüntüsü, soğuk kış günlerinin geride kaldığının habercisi olarak yorumlandı. İlçe merkezinde ilk yerleşim alanı olarak bilinen antik Burgaz kenti ve çevresindeki çayırlar anemonlarla kaplanırken, büyükbaş hayvanlar da yeşillik alanlara çıkarıldı. Otlaklara yayılan hayvanlar, anemonların arasında taptaze otlardan yedi.

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