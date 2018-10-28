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Datça'da boğa güreşleri geleneği yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen boğa güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Datça'da boğa güreşleri geleneği yaşatılıyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen boğa güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerde 150 boğa kıyasıya mücadele etti.
Datça'da yüzlerce yıllık boğa güreşleri geleneği yaşatılıyor. Datça'nın bir dönem kültürel tarihine damgasını vuran ancak 1980'li yılların ardından neredeyse unutulmaya yüz tutan boğa güreşleri, 2006 yılından bu yana yeniden aralıksız olarak yapmaya başlandı. Datça'da bu yıl 13 üncüsü gerçekleştirilen boğa güreşleri büyük ilgi gördü. Datça Belediyesi tarafından Reşadiye Arena'da düzenlenen güreşlerde, çevre il ve ilçelerden gelen 150'ye yakın boğa mücadele etti. Para ödüllü, 'Tozkoparan', 'Deste', 'Küçük ayak', 'Büyük ayak' , 'Orta', 'Başaltı, 'Baş' ve 'Süper baş' kategorilerinin yanı sıra, çeşitli kurumlara ait kupa mücadelelerine de sahne olan güreşler, arenayı dolduran 4 bine yakın izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren, traktör ve kamyonların üzerinde kurdukları geçici tribünlerde güreşleri izleyenler bir yandan da sofralarda piknik yaptı.
'BOĞALARI BAL, PEKMEZ, KURU ÜZÜMLE BESLİYORLAR'
Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Sorumlusu Savaş Tatlı, Datça'daki boğa güreşlerinin yüzlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Datça'da Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 29 Ekim'lerde düzenlenmeye başlanan boğa güreşlerinin bir dönem unutulduğunu hatırlatan Tatlı, "İlçemizde boğa güreşlerinin yeniden yapılıyor olması bir geleneğin yaşatılması bakımından bizi mutlu ediyor. Bu yıl güreşlere, her zamankinden fazla ilgi oldu. 26 kupa mücadelesi yapıldı" dedi. Hayvan sahiplerinin boğaları kendi evlatlarından ayırmadıklarını ifade eden Tatlı, "Onları bal, pekmez, kuru üzümle besliyorlar. Kendi çocukları gibi bakıyorlar. Her biri özel bakımdan geçen boğalar, doğası gereği güreşmek istiyor. Onların zarar görmesini istemeyiz. Uzun süreli güreşleri hemen durdurup, beraberlik ilan ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Datça'da boğa güreşleri geleneği yaşatılıyorDatça'da boğa güreşleri geleneği yaşatılıyorDatça'da boğa güreşleri geleneği yaşatılıyorDatça'da boğa güreşleri geleneği yaşatılıyor

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