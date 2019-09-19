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Datça'da 'Gaziler Günü' kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Datça'da 'Gaziler Günü' kutlaması

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan emekli Deniz Kurmay Albay Kıbrıs Gazisi Erdal Candan, Türkiye'de Kore ve Kıbrıs gazilerinin sayısının, yaklaşık 29 bin olduğunu söyledi.
Datça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Hilmi Özkan, Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Muharip Gaziler Derneği Datça İlçe Temsilcisi Emekli Yüzbaşı Ferhat Ünsalan, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Kurmay Albay Erdal Candan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kore ve Kıbrıs gazilerinin sayısının, 29 bin civarında olduğunu söyledi. Candan, "Bu gazilerimize gösterilen ilgi ve ahde vefa, istenilen düzeyde olmayıp, yetersizdir" dedi.
Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Savunma Teğmen Salih Doğan'ın konuşması ile sona erdi.

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Datça'da 'Gaziler Günü' kutlaması

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