Datça'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir grup kaçak göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların 4'ü de tutuklandı.
Datça'nın kıyı şeridinden Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na (Simi) göçmen kaçakçılığı yapılacağını öğrenen İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Son 3 gün içinde 11'i Suriye, 9'u Filistin ve 3'ü Somali uyruklu 23 kaçak yakalandı. Yılmaz K. (25), Serkan O. (38), Serdar K. (39) ve Soner Ç. (30) adlı 4 organizatör de gözaltına alındı. Jandarmada işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemleri sonrası Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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