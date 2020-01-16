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  4. Datça'da halk minibüsleri 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma uygulamasından rahatsız

Datça'da halk minibüsleri 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma uygulamasından rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma uygulamasında, özellikle Muğla ve Marmaris gibi uzun güzergahlar nedeniyle zarar ettiklerini söyleyen minibüsçüler, sorunun çözümü için toplu taşımada değişikliğe gidilmesini istedi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma uygulamasında, özellikle Muğla ve Marmaris gibi uzun güzergahlar nedeniyle zarar ettiklerini söyleyen minibüsçüler, sorunun çözümü için toplu taşımada değişikliğe gidilmesini istedi. Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman, 65 yaş ve üzeri yolcular için kendilerine ödenen aylık sabit 1000 TL ücretten vazgeçilerek, taşıdıkları 65 yaş üzeri yolcunun ücret bedellerinin en az yarısının kendilerine ödenmesini istedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Denetimli Halk Minibüsü şoförleri, 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olarak yaşadığı Datça'da 70 kilometre mesafedeki Marmaris ile 110 kilometre mesafedeki Muğla güzergahlarında, zarar ettiklerinden yakındı. Şoförler, sorunlarına bir an önce çözüm bulunması istedi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban ile minibüs durağına ziyarette bulunan Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman, buradaki konuşmasında, 65 yaş ve üzeri yolcular için kendilerine ödenen aylık sabit 1000 TL ücretten vazgeçilerek, taşıdıkları kadar ücretsiz yolcu bedellerinin en az yarısının kendilerine ödenmesi gerektiğini söyledi. Karaman, "Aksi halde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça- Marmaris- Muğla hattına kendi otobüslerini de koysun' dedi.
Marmaris- Muğla hattında hizmet veren minibüsçülerin her birinin aylık 5 bin TL zarar ettiğinden yakınan Karaman, "Ne minibüsçü mağdur olsun, ne de 65 yaş ve üzeri insanlarımız mağdur olsun. Belediye de otobüsünü koysun, istediği kadar yolcu taşısın. Baştan beri bunu söylüyorum. 65 yaş da mağdur olmasın. Neden, çünkü yarın ben de yaşlanacağım. Yasa çıktıysa o da faydalansın. Ancak bu uygulama benim üzerimden olmasın. Bir şeyleri yaparken bizleri basamak yapmasınlar. Basamak olmaktan bıktık, yorulduk. Arabamda 20 miligramlık antidepresan hapı var. Hepimiz kullanıyoruz, bu hale geldik" dedi.
Datça'daki minibüsçüler olarak, uygulamadan mağdur olduklarını belirten Altan Yorulmaz (52) ise, "Datça anlatılmaz yaşanır. Sanayimiz, şirketimiz yok. Dışarıdan hiçbir genç çalışmak için buraya gelmiyor. Çünkü fabrikamız yok, iş sahamız yok. 65 yaş üstü kişiler, burası çok güzel diye gelip yerleşiyor. Gelsinler de biz minibüsçüler bu şartlarda nasıl ekmek parası kazanacağız. 'Beğenmiyorsan' bırak diyenler oluyor. Bırakalım da ne iş yapalım? Benim 20 senelik mesleğim bu. Çok üzülüyoruz, çok yıpranıyoruz. Nereye kadar dayanırız, bilemiyorum" dedi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, minibüsçülerin isteklerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, soruna çözüm arayışı için Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşeceğini söyledi.

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