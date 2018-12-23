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Datça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde sosyal medyada örgütlenen ve kendilerine, 'Datça Güç Birliği' adını veren bir grup vatandaş, 2017 yılı Ocak ayında hizmete açılan Devlet Hastanesi'nde doktor ve sağlık çalışanı eksiğinin bir an önce çözüme kavuşturulması amacıyla imza kampanyası başlattı.

Datça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyası

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde sosyal medyada örgütlenen ve kendilerine, 'Datça Güç Birliği' adını veren bir grup vatandaş, 2017 yılı Ocak ayında hizmete açılan Devlet Hastanesi'nde doktor ve sağlık çalışanı eksiğinin bir an önce çözüme kavuşturulması amacıyla imza kampanyası başlattı.
Datça'nın sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla partiler üstü anlayışla bir araya gelen grup üyeleri, Datça Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktor ve hemşire eksikliğinden dolayı kaliteli ve yeterli sağlık hizmeti alamadıklarından yakınıp, çarşı-pazar dolaşarak imza topluyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 10 bin 348 metre kare arsa üzerinde yaptırılan ve toplam 6 bin 179 metrekare kapalı alana sahip, iki ana kat ve bir bodrum katından oluşan 34 yatak kapasiteli hastanede, iç hastalıkları, genel cerrah ve anestezi olmak üzere üç ana branşta hiç doktor bulunmuyor. Hastanede halen kadın doğum, çocuk hastalıkları, enfeksiyon ve aile hekimi olmak üzere dört doktor ve ayrıca acil serviste 3 pratisyen hekim görev yapıyor.
'YAZ AYLARINDA NÜFUS, ÜÇ KAT ARTIYOR'
Datça Güç Birliği adına bir açıklama yapan İnşaat Mühendisi Mutlu Gündoğan, Datçalıları imza kampanyasına destek olmaya çağırdı. Datça'nın 21 bin olan resmi nüfusunun yaz aylarında 70-80 binlere yükseldiğini hatırlatan Gündoğan, şöyle dedi:
"İlçemize yeni bir hastane binası yapılmasına rağmen, doktor ihtiyacı halen karşılanmadı. Eski hastane binasının yetersizliği nedeniyle, ilçede yıllarca sağlık hizmetleri konusunda sıkıntı yaşandı. Şimdi yeni bir hastaneye kavuştuk ama halen uzman doktorlar bekliyoruz. Dahiliye uzmanı 6 aydır, genel cerrah ise 2 senedir yok. Atanan uzman doktorlar da gelmiyor. Yetkililere sorduğumuzda, 'Gelenler, az para kazanıyorum' deyip, durmak istemiyor' deniyor. Neden dediğimizde ise, 'Döner sermayeden para almıyorlarmış' cevabını veriyorlar. Bu kısır döngüden burada yaşayan halk, tatil için gelenler, turizm sektörü ve ülke ekonomisi olumsuz etkileniyor."
'GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'
Datça'ya en yakın hastanenin 70 kilometre uzakta Marmaris'te bulunduğunu vurgulayan Gündoğan, "Datça uzak. Datça, Muğla'nın sürgün yeri. Hamile yakınımızı, hasta yaşlı veya çocuğumuzu 70 kilometrelik virajlı yoldan Marmaris'e götürmekten usandık. Geçici görev ile göz boyanmasın. Gelen doktorlar sadece poliklinikte çalışıyor, akşam gidiyor. Datça, Allah'a emanet kalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın atama yapan biriminden ve Muğla Sağlık Müdürlüğü'nden bu konuda desteklerini ve kalıcı çözümlerini bekliyoruz" dedi. Gündoğan ilk günde 2 bine yakın imza toplandığını belirtirken, en az 10 bin imza toplamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Datça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyasıDatça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyasıDatça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyası

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