Datça'da hortumun devirdiği ağaç hasara neden oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde hortum nedeniyle devrilen ağaç, bir evin bahçesindeki verandada park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Veranda da devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıraları aniden hortum çıktı. Önüne çıkan ne varsa götüren hortum, 73 yaşındaki Ahmet Altıntaş'a ait bahçedeki karabiber ağacını da kökünden söktü. Devrilen ağaç, verandada park halindeki 48 DAF 44 plakalı otomobilde hasara neden oldu. Devrilen ağaç verandaya da zarar verdi. Olay anında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.

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