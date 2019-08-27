HABER

Datça'da kadın cinayetlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 100 kadın, hemcinslerinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 100 kadın, hemcinslerinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 100 kadın katıldı. Şenkaya Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. "Erkek adalet değil, gerçek adalet" ve "Yaşamak istiyoruz" sloganları eşliğinde yürüyen kadınlar, ellerinde, 'Kadın cinayetlerine sessiz kalma', 'Kadın cinayetleri politiktir', 'Yasta değil, isyandayız' ve 'Kadınız, öfkeliyiz' yazılı pankartlar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Datça Kadın Platformu adına Avukat Gülhan Keleş basın açıklamasını okudu. Kırıkkale'de 10 yaşında kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için hayatından olduğu savunulan açıklamada, kadın cinayetlerine karşı bir an önce önlem alınması istendi.

105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti 105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti
Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 
İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldıİki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.