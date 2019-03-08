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Datça'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.
Datça Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıyan 100'ü aşkın kadın, ilk olarak Şenkaya Kavşağı'ndan başlayarak sevgi yolu üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Kadınların yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Alanda ise şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve halaylar çekildi. Program sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde farklı partilerden ve bağımsız belediye meclis üyesi olan kadınlar anı fotoğrafında bir araya geldi.

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